‘King’, ‘Eat The Wine, Drink The Bread’ y ‘Right On Time’ son estrenos musicales que no te debes perder

Florence and The Machine

Eat The Wine, Drink The Bread

Destroyer

Disponible en: Apple Music, YouTube y Spotify

CALIFICACIÓN VMÁS: 7/10

“Eat The Wine, Drink The Bread” tiene un aire caótico y digitalizado, que continúa la trayectoria de los discos de Dan Bejar como Destroyer en los últimos años. Desde el primer single, “Tintoretto, It’s For You”, está claro que el sintetizador, el ken y la poesía divagante de Have We Met eran la preparación perfecta para el nuevo álbum, “Labyrinthitis”, que saldrá a la venta el 25 de marzo. Como era de esperar del artista de Vancouver, se trata de una corriente de conciencia con muchas palabras, pero ciertamente hay elementos en los que profundizar. Y sobre un paisaje sonoro arraigado en el mundo de Tennant y Lowe, continúa con su visión anticapitalista del mundo: “es una locura aquí, es una locura ahí fuera”.