Que no te sorprendan: estas son las multas de tránsito vigentes en Saltillo

En respuesta a las especulaciones sobre posibles aumentos en las multas de tránsito para este fin de año y el 2025, Alberto Leyva, regidor y presidente de la Comisión de Seguridad de Saltillo, negó que se hayan aprobado reformas que afecten las sanciones.

Leyva señaló que no existe ninguna reforma relacionada con las multas, ya que la última modificación a la ley de ingresos fue aprobada para el 2024. Por lo tanto, las sanciones continuarán siendo las mismas que están vigentes este año, solo ajustadas a la inflación y a los valores de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que actualmente es de 108.57 pesos diarios.

“No sería sano dejar a la siguiente administración con un incremento en las multas. Nuestra administración apostó a un modelo de justicia cívica, orientado a la prevención y rehabilitación, no solo a la sanción económica”, afirmó Leyva.

Uno de los ejemplos más destacados de este modelo de justicia cívica es el tratamiento a personas detenidas por conducir en estado de ebriedad. Anteriormente, solo se les imponía una multa, pero ahora, con la nueva estrategia, los infractores reciben terapias reeducativas, trabajo comunitario y medidas que buscan modificar el comportamiento en lugar de limitarse a castigar la acción.

Finalmente, Leyva hizo un llamado a la ciudadanía a no dejarse llevar por rumores o especulaciones. “Como servidores públicos, estamos aquí para aclarar cualquier duda. Todo lo relacionado con las multas está establecido en la ley y no hay cambios previstos para el 2025”, concluyó.

MULTAS VIGENTES CON BASE EN LA UMA ACTUAL:

— Estacionarse en lugar prohibido: de 325.71 a 542.85 pesos.

— Estacionarse frente a tomas de agua: de 651.42 a 868.56 pesos.

— Estacionarse en doble fila: de 217.14 a 325.71 pesos.

— Estacionarse frente a acceso vehicular: de 651.42 a 868.56 pesos.

— Estacionarse en zona peatonal: de 217.14 a 434.28 pesos.

— Estacionarse en espacios de discapacidad: de 4,342.80 a 5,428.50 pesos.

— Abandonar vehículo injustificadamente: de 217.14 a 434.28 pesos.

— Circular sin luces o con luces prohibidas: de 868.56 a 1,302.84 pesos.

— Parabrisas y cristales que impidan visibilidad: de 2,714.25 a 3,799.95 pesos.

— No contar con espejos retrovisores: de 217.14 a 325.71 pesos.

— Falta de limpiaparabrisas: de 217.14 a 325.71 pesos.

— Circular sin cinturón de seguridad: de 651.42 a 1,085.70 pesos.

— Conducir en estado de ebriedad completa: de 17,371.20 a 21,714.00 pesos.

— Conducir en estado de ebriedad incompleta: de 8,685.60 a 10,857.00 pesos.

— Conducir a exceso de velocidad: de 1,085.70 a 3,257.10 pesos.

— Circular sin licencia: de 434.28 a 651.42 pesos.

— No respetar luz roja: de 1,085.70 a 1,628.55 pesos.

— No respetar un alto: de 1,628.55 a 2,171.40 pesos.

— Uso de celular mientras conduce: de 2,171.40 a 3,257.10 pesos.

— No contar con póliza de seguro: de 1,085.70 a 1,628.55 pesos.

Con estas multas, las autoridades buscan promover una conducción más segura y responsable en las calles de Saltillo, recordando a los conductores la importancia de respetar las normas de tránsito para evitar sanciones y, sobre todo, contribuir a la seguridad vial de todos.