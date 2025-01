‘La gente piensa que la fama te va a arreglar la vida, pero es lo contrario’, Robbie Williams muestra su vida en el cine

Por momentos parece que el cine de ‘Better Man’ es una versión diferente de ‘A Star is Born’ sin Bradley Cooper. Pero es una historia verdadera, como la vida de Liam Payne de One Direction o alguno de los cantantes del grupo Menudo, en medio de los abusos de drogas y alcohol, en plena fama, a los jóvenes 21 años. Algunas frases del cine lo resumen con las frases “No importa a que ames tu trabajo, lo importante es que la gente te ame por tu trabajo”, y la ambición de “me encantaría demostrar que puedo tener éxito solo”, cuando al conseguirlo cuestiona “¿Cómo no puedes saber quién eres cuando miles de personas gritan tu nombre?”. Y aunque tenga ciertos puntos en común con otras trágicas historias, al menos sabemos que esta vez cuentan con un mejor final, al poder entrevistar al real protagonista de ‘Better Man’: Robbie Williams. ¿Hay una gran diferencia entre ser entrevistado como un cantante famoso y una estrella de cine? ¿El presupuesto? (Risas) Solíamos ser reyes en la industria de la música y hoy cambió todo. En las viejas épocas podía dar 50 entrevistas en dos días, en vez de una charla por Facebook, hoy. En aquel entonces, el 50% de los periodistas ni siquiera estaban interesados en lo que yo hacía. Pero esta vez es diferente, porque supongo que compartimos la misma pasión por el cine. El otro día, antes de empezar una entrevista alguien se me acercó para avisarme “puse una botella de agua sobre la mesa y te aviso que la abrí yo, para que no pienses que tiene nada raro”. Algo así jamás hubiera pasado en la industria de la música, al menos en Inglaterra, porque si no me hubiera dicho nada hubiera esperado que me pusiera algo (Risas), para decirle después a mi esposa que no había sido mi culpa. ¿Qué tan ‘Better Man’ te consideras hoy con tu familia, teniendo en cuenta que en Estados Unidos estrena en un momento donde todas las familias festejan la Navidad en Hollywood? Recién le mandé un mensaje de texto a mi esposa. Ella tiene los pies bien sobre la tierra, mientras yo improviso y solo me fijo si le pegamos a la pelota. Ella es la campeona olímpica de los recuerdos, mientras yo soy todo lo opuesto. Ahora me encanta festejar la Navidad, por mi esposa. Si Navidad cae un martes, lo festejamos el martes. Pero ella es el puro espíritu navideño y agradezco que me haya devuelto las ganas de festejarlo, sin tener que arruinarlo a los niños en otra época hubiera preferido la cocaína en vez de Santa Claus. Pero encontré el camino para volver a disfrutar la Navidad y es el momento más maravilloso del año.

¿En una momento en que el mundo de la música está de luto por la muerte de Liam Payne, exponiendo una vez más los abusos de las drogas, crees que tu historia pueda generar un cambio? La idea de ‘Better Man’ en el cine es una historia humana. Sí, hasta cierto punto, mi historia es única. Pero cualquiera que experimente algún brillo de fama no sale del otro lado diciendo que es un perfecto individuo. Algo pasa. El mundo te rodea y te rodeas del mundo. No hay escapatoria posible. Con suerte, después de cierto autoanálisis y buena ayuda, se puede cruzar del otro lado como yo, con mis 50 años. El 90% de la gente piensa que la fama te va a arreglar la vida, cuando en realidad solo te genera una crisis existencial increíble. Y hoy, sin pedir perdón por lo que viví, estando del otro lado de ese arca solo puedo desearle la mejor suerte a quienes entren en ese mundo. Es emocionante, bastante interesante, algo increíble, pero también tiene un lado bastante oscuro. ¿Qué tan diferente es ese mismo mundo hoy, comparado con tu mejor época? En los años 70, 80 y 90 o la década del 60 y los 50 éramos personas diferentes, con una forma de pensar distinta. No deberíamos culpar a nadie por lo que éramos. Recién empezamos a comprender ahora las enfermedades mentales y lo que genera la fama en la gente. Es todo muy nuevo. Y es bueno que sea parte de una conversación que nunca se hubiera permitido en los años 90 ni principios del año 2000. Me hubieran puesto en ridículo si hubiese sugerido que tengo que tomar antidepresivos. Me hubiesen gritado “¿Cómo te atreves a estar triste?”, para no volver a mencionarlo nunca jamás. Hoy se puede hablar y se entiende que no somos ninguna víctima. Al contrario, te desean lo mejor. ¿El lado bueno qué te gustaría rescatar para la nueva generación de jóvenes? Yo crecí en los tiempos en que solo teníamos tres canales de televisión en Gran Bretaña. Recién en en 1984 o 1985 tuvimos un cuarto canal. Y esos canales necesitaban contenidos, pero no eran lo suficientemente grandes como para ofrecer nuevos contenidos, 24 horas al día. Compraban lo más barato que tenían, los programas de televisión viejos de los años 40, 50, 60 y 70. Y crecí mirando a Fred Astair, Bing Crosby, Frank Sinatra, Sammy Davis Jr. La nueva generación probablemente no tenga esa suerte, porque pueden elegir mucho más. Yo no podía elegir. Esa es la inspiración que tuve y siguen siendo mis referencias.

Así como el cine contó la vida de Freddie Mercury con ‘Rapsodia Bohemia’ o Elton John en ‘Rocketman’, esta vez podemos escuchar la voz del protagonista, aunque esté escondida detrás de la imagen de un chimpancé, recreada con los mismos efectos de ‘Motion Capture’ que utilizaron en ‘King Kong’. Y abriendo la ventana del mundo de la música, con todos los sabores y amarguras, para alguien que buscó tanto la fama, al conseguirla la define bastante bien como “cuando te traen el pastel de cumpleaños en un restaurante y en todo el restaurante te cantan ‘Feliz Cumpleaños’, aunque en realidad no ves la hora que terminen de cantarlo, para... comer el pastel”, para volver a reflexionar que “Me enseñaron que la fama lo soluciona todo... pero solo tiene que ver con recrear las fantasías de los demás. La fama solo se ve bien en una foto” y como el mismo canta al final “Estoy haciendo lo que puedo para ser una mejor persona”, un Better Man. Y aunque sea una sátira del mundo de la música, no duda en mostrar la intimidad detrás de tres décadas de éxito, incluyendo la difícil relación con el padre o el noviazgo con la cantante Nicole Appletone como la inspiración de ‘She’s The One’, sumando la canción ‘Angels’ con la letra que describe el drama de haber perdido en el mejor momento del éxito a la mismísima abuela, que siempre creyó en él cuando los demás dudaron que Robbie Williams podía llevar a conseguir un éxito... de película. ¿En qué momento de tu vida te diste cuenta que no necesitas que la gente te ame tanto por tu fama? Todavía sigo necesitando que me amen, sigo siendo dramáticamente sensible, aunque no soy tan extremo como lo era. ¿Soy perfecto? No necesariamente. ¿Llegaré a ser perfecto? No. Pero al menos conseguí poner los pies sobre la tierra el día que me casé y tuve hijos. Sin ellos no sé lo que hubiera pasado conmigo o donde estaría hoy. El día que nació mi hija mayor Teddy, que ahora tiene 4 años, dejé el narcisismo atrás. Pero todos queremos que nos amen, todos queremos ser escuchados, todos queremos que nos pase algo bueno. Al menos te diría que mejoré en la medida del déficit o lo severo de mi vulnerabilidad con la que no podía vivir antes. Hoy estoy mejor, cada día es mejor que el día anterior, gracias a mi esposa y mis hijos. ¿Pero cómo lograste escapar de aquel lado oscuro de la fama? ¿Te ayudó alguien en particular para dejar los peores abusos del mundo de la música? Tuve suerte, tengo los mismos representantes desde hace casi 30 años. Dios los bendiga. Uno de ellos, David Enthoven, ya falleció, pero él fue mi salvador porque cuando lo conocí él llevaba 10 años de sobriedad. Y me demostró como mantenerme sobrio, como ser responsable, como ser un hombre lo suficientemente maduro como para darme cuenta por qué no lo había hecho antes. Esa es la gran razón por la que hoy yo estoy vivo. Muchas personas no tienen la misma suerte. Cuando estás en medio de la profundidad de una adicción y el alcoholismo, no tomas las mejores decisiones y tampoco eliges las mejores personas alrededor tuyo. Afortunadamente, por Gracia de Dios o quien sea, el Universo, me presentó alguien hermoso que me cuidó. Yo tuve suerte y me encantaría poder cuidar a quienes llegan hoy detrás mío.