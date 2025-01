¡Giro inesperado! Demanda supuesto mánager y amigo al padre de Liam Payne ‘por difamación’

¿QUÉ PASÓ CON ROGER Y LIAM PAYNE?

Roger afirmó que Geoff declaró ante la Policía de Buenos Aires que él tenía “plena responsabilidad por el cuidado de Liam durante este último período”; sin embargo, sostuvo que nunca aceptó esa responsabilidad y aclaró que su relación con Liam era de “queridos amigos”, sin ningún compromiso formal ni acuerdo remunerado.

La controversia surgió tras las acusaciones de los fiscales de Buenos Aires, quienes acusaron a Roger de haber abandonado a Liam Payne justo antes de su muerte.

Roger también criticó a Geoff por no haber compartido correos electrónicos clave entre ellos, incluyendo uno en el que Roger pedía a Geoff que tomara medidas urgentes respecto a las luchas del ex integrante de One Direction con la adicción.

Además, relató una conversación en septiembre de 2024, en la que le pidió a Geoff que viajara a Wellington, Florida, para cuidar del cantante, pero afirmó que nunca cumplió con esa solicitud.