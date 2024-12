¡La Guaaaadalupana! Itatí Cantoral nuevamente cantará las Mañanitas a la Virgen tras rechazo de Ángela Aguilar

Sin embargo, a medida que avanzaron los días, la noticia tomó un giro inesperado: Ángela Aguilar no formará parte de la conmemoración y en su lugar será la actriz y cantante Itatí Cantoral quien, una vez más, lleve a cabo la interpretación de las famosas “Mañanitas”.

No obstante, a pesar de los rumores que indicaban su participación, la intérprete no se presentará debido a diversas razones personales que han alterado su relación con los medios de comunicación y los eventos públicos. Según información de Kaffie, aunque Gala Montes aún se encontraba en conversaciones para unirse al evento, no se había confirmado al 100%, lo que dejaba abierta la posibilidad de que otros artistas ocupasen su lugar.

ENOJADA CON LA ROSA DE GUADALUPE

Entre las causas que habrían influido en la decisión de Ángela Aguilar de no cantar las Mañanitas, se encuentra un episodio reciente relacionado con su vida personal. El capítulo de La Rosa de Guadalupe titulado “Fan de su relación”, inspirado en el triángulo amoroso que protagonizó la cantante junto a Christian Nodal y la cantante Cazzu, parece haber sido el punto de quiebre.

De acuerdo con el programa de YouTube Dulce y Picosito, la joven cantante habría expresado su molestia al productor Miguel Ángel Herros, quien está detrás de la producción de La Rosa de Guadalupe, por la alusión a su vida privada en dicho capítulo.

A pesar de que ni Ángela ni su padre, Pepe Aguilar, han ofrecido una declaración oficial al respecto, las críticas en redes sociales y la opinión pública han señalado que la controversia alrededor de la cantante pudo haber influido en su decisión de declinar la invitación.

Esto se suma a los escándalos recientes, incluido su nombramiento como “Mujer del Año” por la revista Glamour y su participación en los Kids’ Choice Awards, donde también fue abucheada, lo que generó una ola de descontento en diversos sectores de su audiencia.

Sin embargo, Ángela sigue siendo el centro de la polémica luego de su matrimonio con Christian Nodal, pocos meses después de su separación de la cantante argentina Cazzu, lo que desató rumores sobre una posible infidelidad.

TE PUEDE INTERESAR: Preocupa salud de Daniel Bisogno: sigue ausente de Ventaneando tras trasplante de hígado

A pesar de que ambos cantantes desmintieron estas acusaciones, las especulaciones continúan, especialmente por las declaraciones previas de Ángela sobre su rechazo a la infidelidad. En el pasado, Aguilar aseguró que las personas infieles son “malas personas” y que deberían ser directas si ya no están interesadas en su pareja.

Estos comentarios han sido retomados y utilizados en su contra, generando reacciones en las redes sociales.

REGRESO TRIUNFAL DE UN ÍCONO

En medio de este escenario, Itatí Cantoral, quien ya es considerada un ícono de la cultura pop mexicana, ha sido confirmada para cantar las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe este 11 de diciembre. La actriz y cantante es recordada por su peculiar interpretación de La Guadalupana en 2016, un momento que, aunque generó reacciones mixtas en su momento, le permitió ganar el cariño de muchos mexicanos. Además, su interpretación se convirtió en un fenómeno viral, siendo utilizada en memes y recordada con humor por los usuarios de redes sociales.