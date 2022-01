‘La Serpiente’ y ‘Zona Blanca’ son las series recomendaciones para ver en casa

“La Serpiente” (“The Serpent”), es una coproducción de la BBC y Netflix que relata la vida del asesino en serie, ladrón y estafador Charles Sobhraj. Se trata de un thriller que a ratos puede volverse tedioso de ver en la medida que presenta saltos temporales y eso puede hacer que el espectador se desencante. Sin embargo, es indiscutible la calidad de las interpretaciones con Tahar Rahim, Jenna Coleman y Billy Howle destacando por encima del resto del reparto. Frente a esta complicada narrativa nos adentramos en un rompecabezas de asesinatos de un hombre sin escrúpulos que muestra que es capaz de actuar con impunidad ante unas despreocupadas autoridades que no son capaces de ver el patrón hasta que un funcionario se da a la tarea de hacer una investigación y ponerlo en evidencia. Es en historias de este tipo en donde vemos nuevamente que la realidad supera la ficción. “La Serpiente” está dedicada a todos aquellos que no regresaron a casa, a la memoria de los que murieron a manos de Sobhraj.

‘Zona Blanca’

Serie

Netflix

Año: 2017

Duración: 2 temporadas

Creador: Mathieu Missoffe

Una ‘Zona Blanca’ es aquella en donde los celulares no tienen señal debido a las condiciones geográficas del lugar y en esta serie en particular es una comunidad francesa, Villefranche, rodeada por un bosque de inquietante apariencia, en el que suceden hechos inexplicables y terroríficos; un lugar que, según cuentan en el pueblo, los celtas realizaban diversos ritos ancestrales en la antigüedad. Es un pueblo pequeño por lo que todos se conocen y casi a cabalidad se cumple aquel dicho de, ‘pueblo chico, infierno grande’. No obstante, este pequeño poblado tiene una tasa promedio de homicidios seis veces superior al resto del país, y desde hace un tiempo extrañas desapariciones mantienen en alerta a la población y la policía local, lo que mantiene en vilo a la población, que cree firmemente en una leyenda que habla de una extraña criatura que vive en lo profundo del bosque. Con personajes atractivos y una investigación que se mantiene dentro de los cánones de cualquier thriller, con aproximaciones y pistas que conducen a una aparente resolución, la estructura completa tambalea cuando los elementos fantásticos se entrecruzan con la realidad.