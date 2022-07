Back to Black, la anunciada película biográfica de Amy Winehouse, aún se encuentra buscando protagonista y al parecer la producción ha decidido darle una oportunidad a un nuevo prospecto. Según Variety, la actriz Marissa Abela quien forma parte del elenco de Industry, el show de HBO y BBC, es la candidata más firme para darle vida a la diva del soul.

Mejor conocida por éxitos como “Rehab” y “You Know I’m No Good”, Amy Winehouse murió a los 27 años por intoxicación alcohólica en 2011, dejando un legado en la música que no se borrará fácilmente.

La vida de la cantante británica ha sido llevada al cine y la televisión en varias ocasiones. Pero una de las características principales de este largometraje dirigido Sam Taylor-Johnson es que cuenta con el apoyo total de Mitch Winehouse, el padre de la fallecida cantante, quien fue retratado de manera negativa en el documental ganador del Oscar en 2015 “Amy”.