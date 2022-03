$!Las cinco revelaciones más controvertidas de ‘El Último Rey’, la biografía no autorizada de Vicente Fernández

El 1 de diciembre de 2021, la escritora y periodista Olga Wornat lanzó el libro “El Último Rey”, la biografía no autorizada de Vicente Fernández, el ídolo mexicano de la música ranchera. Tan solo 11 días después, ‘El Charro de Huentitán’ murió tras meses internado en el hospital debido a una caída en su rancho, lo que no impidió que tanto la escritora argentina como Televisa, trabajarán en una adaptación del libro para la pantalla chica y desatara la furia de la familia Fernández.

Olga Wornat aseguró que habló con Lupita Castro antes de terminar el libro, quien le dijo que gracias a que hoy hay nueva tecnología, lo puede expresar, pues en varias ocasiones sufrió de censura. “Es muy fuerte, pero lo he llevado por muchos años y ya no puedo más”, señaló.

CÁRTEL DE SINALOA OFRECIÓ SU AYUDA

Tras el secuestro de Vicente Fernández Jr. a manos de la banda Los Mochadedos, surgieron muchas teorías sobre quién estuvo detrás del crimen que le costó al primogénito del cantante dos dedos. Aunque la familia no habló por mucho tiempo del tema, en los últimos años revelaron más detalles, desmintiendo los rumores que aseguraban que Gerardo Fernández secuestró a su propio hermano por 3.5 millones de dólares.

En una reciente entrevista con el programa “Sale el Sol”, la escritora argentina aseguró que el Cártel de Sinaloa se acercó a Vicente Fernández después de rescatar a su hijo, y le ofrecieron su ayuda para asesinar a los secuestradores. “Él no tuvo que negociar. Después cuando ya había pasado la situación, cuando ya Vicente regresó vivo a la casa, después de 121 días regresa al rancho, pasa un tiempito. Sí, a través de Gerardo los jefes, los capos de un cártel de Sinaloa le envían un mensaje a Vicente padre y le dicen que si él quería mataban hasta a los de pañales, porque los conocían y eran la mayoría de Sinaloa”, comentó.

Según Wornat, el cantante se negó a dicha petición. “Vicente dijo: Hijo, diles que no. Yo tengo a mi hijo y es lo único que me importa. Estas bandas no tenían que ver con el crimen, estaban ligadas a cárteles, pero eran marginales a los cantantes famosos, célebres, y no nos olvidemos, ellos también asisten a los palenques, son fiestas populares”, apuntó.