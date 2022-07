Las verdaderas razones del divorcio de Ingrid Coronado y Fernando del Solar

Mientras que otros defendieron a Ingrid y destacaron que ella no tenía nada que ver con el deceso de su ex pareja.

Pero el matrimonio se separó en 2015, trayendo consigo rumores sobre un supuesto “abandono” de Ingrid Coronado a Fernando del Solar debido a su padecimiento.

Por lo que la conductora mencionó en Historias Engarzadas que en los últimos meses de su matrimonio fueron muy difíciles, aunado a no tener una buena relación con la familia del presentador argentino.

Mientras que Del Solar confesó para TVNotas que su separación se debió a que dejaron de congeniar como pareja. “El enfermarme me hizo darme cuenta que no era por ahí”, mencionó Fernando al detonarse la separación con Ingrid; “los mundos ya no son afines, cuando ya la compañera deja de ser compañera, si ser como era hace que nos distanciemos, bueno, listo”, añadió.