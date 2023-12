Legado de oro: Conquistó Queta Lavat desde el cine, TV y... ¡hasta Tiktok!

En esta plataforma digital, Enriqueta Margarita Lavat Bayona, su nombre completo, cuenta hasta el momento con más de 721.1 mil seguidores en donde ha obtenido más de 4.4 millones de me gusta a lo largo de sus videos publicados.

“Yo no soy chef, ni he estudiado solamente practiqué tantísimos años y todo el mundo me dice ‘ay qué rico, qué sabroso’, así que todos mis consejos se los voy a pasar”, señaló Queta en su primer Tiktok previo a enseñar cómo preparaba el jitomate sazonado.

Pero además de contenido gastronómico dedicaba clips para dar consejos a sus fans sobre temas de la vida diaria, belleza, hablar sobre anécdotas sobre su vida y de su trabajo. (Con información de El Universal)