¿Libre para amar? Paga Ariana Grande más de 1 millón de dólares para concretar divorcio con Dalton Gomez

Según el acuerdo prenupcial que firmaron la estrella pop y el empresario, Ariana le hizo un cheque a Dalton por el que él recibirá, por adelantado, un millón 250 mil dólares libres de impuesto s. Y no habrá manutención conyugal.

De acuerdo a la prensa, pese a la manera en que concluyeron su relación, ambos buscan no tener problemas entre ellos , para tener una separación más sana ante la prensa.

¿SE MUDA ARIANA GRANDE CON SU NOVIO ETHAN SLATER?

Desde mediados de la semana comenzó a circular el rumor de que Ari y Ethan ya viven juntos en Nueva York, esto tras la afirmación de la exesposa del inglés, quien confirmó el paso amoroso del padre de su hijo.

Page Six reportó que el medio Us Weekly dio la noticia de que el actor compartió esta feliz noticia no sólo a sus amigos, sino también a su todavía esposa, Lilly Jay, con quien comparte un hijo, fruto de su matrimonio.