Reclama Ariana Grande a sus haters: defiende su físico y salud de sus ataques

PREOCUPACUIONES

Frente a su celular con una taza en la que aparentemente tomaría un té en una habitación sola, Ari abrió su corazón y enfrentó atrás de la pantalla las miles de críticas.

“No hago esto a menudo. No me gusta y no soy buena. Quiero hablar sobre las preocupaciones sobre mi cuerpo”, comenzó a decir con voz nerviosa.

“Hay muchas maneras diferentes de lucir saludable y guapa. Personalmente, el cuerpo con el que están comparando mi cuerpo actual era la versión menos sana de mi cuerpo”, explicó.