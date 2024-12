¡Llena de estrellas y lujos! Así fue la boda de Sofía Castro

¿QUÉ FAMOSOS ASISTIERON A LA BODA DE SOFÍA CASTRO?

En las mesas se podían ver varios rostros famosos, entre ellos los de Irina Baeva, Thelma Madrigal, José Eduardo Derbez, Mariana Seoane, Grettell Valdez, Regina Blandón, Fabiola Guajardo, Marlene Favela, Erick Elias, Cynthia Klitbo, José Ron y Emmanuel Palomares, entre otras celebridades nacionales.

La pareja de recién casados arribaron a la fiesta al ritmo de “You’re My First, My Last, My Everything”, de Barry White, mientras los asistentes los recibían con aplausos, ovaciones y celulares en alto. Le siguieron los valses familiares, con rolas como “I Say a Little Prayer” y “Can’t Take My Eyes Off You”.