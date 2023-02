Este sábado se lleva a cabo al ceremonia 2023 de los Brits Awards en donde Harry Styles tiene posibilidad de salir coronado como uno de los grandes ganadores de la noche.

Pero como en cada evento la fiesta y tendencias comienzan en la alfombra roja, es ahí donde justamente Sam Smith robó cámara de nueva cuenta como en su llegada a los Grammys hace una semana.

Y al igual que el ex One Direction tomaron la pasarela con modelos que rompen con los estereotipos clásicos de un cantante hombre en los eventos.