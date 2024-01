Lo mejor de lo peor; Salma Hayek entre los nominados a los Premios Razzie 2024

Esta serie de nominaciones se dieron a conocer durante la noche del 22 de enero , y con ella, nombres como los de Russel Crowe, Chris Evans, Megan Fox o Salma Hayek salieron a relucir por participar entre las peores producciones del 2023. De esta manera, buscarán —aunque no activamente— convertirse en lo peor de la industria.

Jennifer Lopez (The Mother)

Salma Hayek (Magic Mike’s Last Dance)

Russell Crowe (The Pope’s Exorcist)

Shazam! Fury of the Gods

Meg 2: The Trench

The Exorcist: Believer

Peor actor de reparto

Michael Douglas (Ant Man & The Wasp: Quantumania)

Mel Gibson (Confidential Informant)

Bill Murray (Ant Man & The Wasp: Quantumania)

Peor director

Rhys Frake-Waterfield (Winnie the Pooh: Blood and Honey)

David Gordon Green (The Exorcist: Believer)

Peyton Reed (Ant Man & the Wasp: Quantumania)

Peor guion

The Exorcist: Believer

Expend4bles

Indiana Jones and the Dial of Destiny

Shazam! Fury of the Gods

Winnie the Pooh: Blood & Honey