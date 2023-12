BREVES: Navidad es magia: Salma Hayek; Horacio Villalobos se lleva bien con Dios; Juan Soler y su video íntimo

Ser una de las superestrellas de Hollywood, una destacada empresaria y productora, además de una de las mujeres más bellas del planeta, no salva a Salma Hayek de enfrentarse a todas las calamidades que conlleva organizar la cena de Navidad. Pero, como buena madre mexicana que es, sabe que este es un momento único para disfrutar en familia y “hacer magia” para que todo salga a la perfección. “Me encanta arreglar la casa, me encanta hacer la comida, decorar los platillos y siempre tener sorpresas”, dice la veracruzana en entrevista. “Meto cosas de diferentes culturas, por ejemplo, me gustan unos dulces que los jalas de los lados y salen unos regalitos, poner coronas y frases inspiradoras en la mesa, que creo eso es algo muy inglés, pero lo llevo a Francia, tomo cosas de un lado y otro, y eso hace que disfrute mucho la Navidad”, detalla.

Por lo regular, la familia Pinault Hayek pasa Nochebuena y Navidad en Francia, pero no importa si alguna vez deciden hacerlo en Estados Unidos o México, el desafío sería el mismo para la actriz.

“Es complicado tan sólo por la logística de moverse todos, incluso en mi familia, que si bien todos somos mexicanos, están unos en diversas partes del país, en Los Ángeles o en Europa, luego está la familia de mi marido, entonces simplemente la planeación es todo un tema”, cuenta. Los nervios de la cena de Nochebuena siempre repercuten en el ánimo de las parejas, y ella confiesa que con la suya no es la excepción: “Está quien se pelea por tal fecha, y creo que eso lo pasan todos los matrimonios, qué fecha con la (familia) tuya y qué fecha con la mía, creo que entre más grandes (de edad) somos es más complicado y hay mucho dramilla por ahí”, dice sonriente.

