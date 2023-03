El año pasado Ignacio López Tarso volvió a trabajar en los teatros y comentó que fuera de lo que hace en estos recintos, no tenía más proyectos por el momento y una de las razones de que esto suceda era:

“La televisión y el cine me ha olvidado por completo, lo que estoy haciendo lo hago virtual, a través del internet, ese camino que he descubierto gracias al apoyo de Juan Ignacio, mi hijo, que conoce eso muy bien. No necesito hacer llamados (a los productores) ni nada, porque ya saben que pueden llamar, pero no lo hacen y eso quiere decir que no se ha interesado ninguno de ellos para que yo participe en algo. No me llaman ni en televisión, ni en cine, entonces voy a seguir en teatro”.

“Yo no quiero saber nada de la muerte todavía, me faltan muchos años según yo. Me faltan dos para cumplir cien y cumplirlos como estoy, que puedo valerme por mí mismo, no cualquiera”, dijo López Tarso al final de la función de Macario del 2 de noviembre de 2022.