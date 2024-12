‘Los actores, con nuestro trabajo, podemos iluminar ciertos caminos de la vida’: Richard Gere vuelve a la pantalla grande

El cine se caracteriza por mantenerse en el tiempo infinitamente. Y en el caso de Richard Gere, parece mantenerse a la par. Imposible olvidarlo en Mujer Bonita, Reto al Destino o tantos otros clásicos que marcaron la década del 80. Y 40 años después, vuelve a trabajar con el mismo director Paul Schrader de Gigoló Americano, con la nueva producción ‘Oh! Canada’.

¿Si nos pusiéramos a ver los éxitos del cine que protagonizó a lo largo de casi medio siglo, en cierta forma lo veríamos crecer en una pantalla grande?

Y... Cuando me entregan algún premio en algún festival de cine suelen proyectar un resumen de los años de mi vida en la pantalla de cine desde que yo empecé como actor a los 26 años. Y ver pasar mi vida resumida en apenas dos minutos, en una pantalla de cine, es una experiencia muy extraña. Cuando veo todos esos personajes, me veo a mí como la persona que pretendía ser ese personaje. Es extraño ser actor, especialmente con el cine porque suena como una experiencia efímera que se disfruta en una sala de cine, pero nunca desaparece, porque es como un documento eterno muy poderoso. Es algo tan misterioso como extraño.

¿Nota un gran cambio en el estilo de actuación que solía tener cuando era joven?

No sé, todavía me veo joven (Risas). Mi hijo es actor y cuando veo lo que yo había hecho al principio de mi carrera siento que no soy la misma persona. Hay una continuidad, pero no logro ver al actor que yo era. Sigo viendo al ser humano y todo lo que se relaciona en ese sentido. Eso es lo que más me identifica porque es lo que también abre inmediatamente mi corazón.