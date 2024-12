¿Otra pérdida para Disney? ‘Sonic 3’ rebasa a ‘Mufasa: The Lion King’ en taquilla

En la batalla de la temporada navideña de películas familiares de gran presupuesto, “Sonic the Hedgehog 3” de Paramount Pictures superó a “Mufasa: The Lion King” de Walt Disney Co. para ocupar el primer lugar en la taquilla antes del lucrativo corredor de Navidad en los cines.

“Sonic the Hedgehog 3” debutó con 62 millones de dólares en ventas de entradas durante el fin de semana, según estimaciones del estudio. Con críticas positivas (86% en Rotten Tomatoes) y una alta calificación del público (una “A” en CinemaScore), “Sonic 3” está bien posicionada para ser la primera opción durante el período más concurrido del año para ir al cine.