María Castellá redefine su carrera como actriz en ‘Playa Soledad’ de Claro video

“ Yo me siento muy afín con la historia de ‘Sombra’ [...] es muy difícil confiar cuando has tenido crisis o decepciones o muertes, es bien difícil volver a confiar y creo que yo necesitaba a ‘Sombra’ en mi vida para volver a confiar ”, declaró.

OTROS PROYECTOS

Los 14 episodios de “Playa Soledad” se encuentran disponibles a través de la plataforma de Claro video, sin embargo y a la par de este trabajo, Castellá ha participado en algunos proyectos que se estrenarán al próximo año.

Entre estos se encuentran “Sierra Madre”, serie en que interpreta a una influencer llamada “Lola”, quien aspirará al poder de la clase social dominante en San Pedro, Nuevo León. Dicha producción podrá disfrutarse hasta el 18 de febrero de 2024 por la plataforma HBO.

De la misma forma, estrenará “Vainilla”, película que define como “un proyecto totalmente femenino”, siendo la obra prima de la actriz Mayra Hermosillo, filmada en Torreón, Coahuila. Proyecto en el que trabajó junto a Natalia Plascencia.

“He tenido, creo que mucha variedad, y me siento muy agradecida por eso, porque a mí me interesa retratar a la humanidad, no a un tipo de persona en específico”, agregó con respecto a sus papeles.