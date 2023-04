Maribel Guardia no tuvo romance con Andrés García porque le tenía miedo

Maribel Guardia no niega que Andrés García era un hombre muy guapo que intentó conquistarla, pues era un mujeriego demasiado coqueto que en su momento le confesó que tenía 17 hijos, incluso ella conoció a una hija que el actor tuvo en República Dominicana.

Maribel, que trabajó con Andrés en la cinta “Pedro Navaja” y en la obra “Tres parejas disparejas” dijo a Telemundo que lo apreciaba mucho porque además estuvo casado 10 años con su amiga Marie Claire, una joven colombiana con la que vivió en su casa del Desierto de los Leones.

La actriz de 63 años tiene muchos bellos recuerdos con el actor, por ejemplo, que tenía un gran corazón, pues en varias ocasiones invitaba a comer a comer a los compañeros, y si él pedía langosta pedía langosta para todo el mundo, “era todo un hombre muy espléndido”, asegura.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Mamma mia! Conquista Mario la taquilla mundial con 368.9 MDD en sus primeros días

También relató cuando García se enojó y sacó una pistola en el set de grabación, pues tenía un carácter muy explosivo: “Andrés era como que explotaba cuando se enojaba que Dios te amparara”.

Aunque Andrés García sí intentó conquistar a Maribel Guardia, la actriz reconoce que le tenía miedo, pues es un tipo de hombre que a ella no le gusta, muy lanzado, por lo que no quiso tener algo más allá de una amistad con él; además, el que fuera tan guapo también fue un impedimento para ella.

“Sí me coqueteó, pero a mí un hombre como Andrés me daba miedo, porque era tan de los que se lanzaban y a mi ese tipo de hombres nunca me han gustado, los hombres que se lanzan me dan ñañaras, me gusta un hombre que se va dando la cosa natural, pero que no sea tan lanzado; además decía ‘qué horror, era más guapo que yo’”, dijo entre risas.

En Instagram, Maribel Guardia se despidió de él mandando el pésame a su familia y posteando un par de fotos; así como ella, la actriz Aracely Arámbula también le dedicó un mensaje a su amigo y colega con quien trabajó en la puesta en escena “Perfume de Gardenia”, Arámbula, que asistió al velorio que el actor tuvo en Acapulco, reiteró el cariño y la admiración que siente por él a través de un mensaje y un par de fotografías que compartió en sus redes sociales.