Hasta el momento, Adrián Herrera no ha mencionado nada sobre su regreso a ‘la cocina más famosa de México’.

Desde enero de 2022, la presencia del chef Adrián Herrera en el reality show MasterChef ya no fue requerida; sin embargo, lo que causó polémica en aquella ocasión fue que él se enteró de su despido gracias a los medios de comunicación.

En próximos días se daría a conocer todo el elenco que conformará la nueva temporada de MasterChef Celebrity a través de redes sociales y en los diferentes programas de TV Azteca.

¿Por qué se salió el chef Herrera de MasterChef?

A principios de 2022 se dio a conocer que el chef Adrián Herrera no volvería para la edición que arrancaba en ese entonces, MasterChef Junior.

El anuncio de su salida del reality causó revuelo debido a la forma en la que él se enteró, ya que, según explicó en Instagram, se enteró por los medios de comunicación.

“... Me entero, a través de los medios de comunicación, y no por las vías correspondientes de la televisora, que ya no participaré en esta edición de MasterChef junior”, escribió Herrera en ese entonces.

Posteriormente los productores de MasterChef México comentaron que había sido un error de comunicación, pero no se trataba de un adiós definitivo.