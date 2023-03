MasterChef México... ¿Los chefs Benito Molina, Adrián Herrera y la conductora Anette Michel regresan al reality? (video)

En los últimos días se han dado noticias respecto a la nueva temporada de MasterChef México 2023, y la más recientes revelan a la nueva conductora que además fue elegida por la televisora TV Azteca.

A unas semanas de que la chef Betty Vázquez y el repostero José Ramón Castillo renunciaran a MasterChef, Anette Michel habló de la próxima temporada del programa de cocina y sorprendió al revelar que está en planes el retorno del elenco original y, por lo tanto, su propio regreso.

Durante un encuentro con la prensa, la conductora mencionó que la nueva producción del reality está considerando que vuelvan los chefs que estuvieron en el debut del programa, es decir, Benito Molina y Adrián Herrera, esto no incluiría a la chef Betty, quien decidió no continuar en la emisión pese a que había sido la única en ser parte de las 11 temporadas.

“Hay idea y la ilusión que tenemos todos es de regresar el elenco original, chefs y la señora conductora (refiriéndose a ella misma) y volver a hacer esa magia que fueron las primeras temporadas”, contó Anette Michel, que fue la conductora de prácticamente de cada emisión de MasterChef desde su lanzamiento hasta el 2021, año en el que tomó su lugar Rebecca de Alba.

La actriz comentó que es una amiga muy cercana del productor que tomó la batuta y aseguró que no duda de su capacidad para llevar el mando de la nueva temporada.

“Por lo pronto sí hay una nueva administración, el productor es muy amigo mío, lo adoro y yo estoy segura que va a ser un gran trabajo con esta temporada”.

La conductora agregó que su regreso no depende de un mejor sueldo y recalcó su amor por el reality.

“Si hubiera sido dinero nunca me hubiera ido, no era eso. Tengo muchas ganas de hacer muchas otras cosas, pero amo y adoro el proyecto, estoy segura que le va a ir muy bien, adoro al productor nuevo. Me da mucho gusto que están refrescando el programa, creo que van a venir muchas sorpresas, van a hacer cosas bien interesantes estas temporadas, pero yo quiero seguir buscando proyectos nuevos”.

¿Anette Michel dejará Televisa?

La conductora tapatía, de 51 años, mencionó que ha realizado varios castings para diferentes proyectos de Televisa; sin embargo, aún no ha conseguido ningún papel.

“He hecho varios (castings), pero no todavía no sale nada, ¿tú crees? Ni modo”, comentó antes de señalar que tenía previsto comenzar a filmar una película en febrero, pero el rodaje se movió hasta finales de año, “eso fue lo que me movió todo lo que se suponía que iba a hacer a principios de este año, pero yo sigo ahí haciendo castings y luchando por mi carrera como actriz”.