MasterChef Celebrity 2024... ¿Quién fue el sexto eliminado de la cocina más famosa de México?

Para la segunda cocina del sexto episodio, de dos en dos, los participantes se enfrentaron en un duelo de cartas donde el ganador tuvo la oportunidad de elegir entre dos ingredientes. Algunos de los cocineros se vieron tan presionados por la cocción de sus proteínas que entraron en crisis, tal fue el caso de Paco de Miguel que se cortó el dedo al tratar de servir su gallina.

Finalmente quienes no convencieron a los chefs fueron siete: Paco de Miguel, Harold, Raúl, Sandra, Natália, Itzel y Ferka.

¿QUÉ PASÓ EN EL RETO DE ELIMINACIÓN DE ‘MASTERCHEF CELEBRITY’ 2024?

En esta ocasión, el reto de eliminación consistió en que los participantes cocinaron platillos designados de distintos estados de la República, donde la mayoría recibieron comentarios positivos.

¿QUIÉN FUE ELIMINADO DE ‘MASTERCHEF CELEBRITY’ 2024?

La actriz, Sandra Itzel, quien recientemente inició una denuncia legal contra su expareja, fue la sexta eliminada de MasterChef Celebrity, en donde tuvo que cocinar algo relacionado con el estado de Sinaloa, entre los que se encontró inspiraciones como agua chile y callo de hacha.

En el reto de eliminación los artistas jugaron ‘tragamonedas’, una máquina que mostraba a un chef, un estado y la proteína del plato que cocinarían para salvarse. Desafortunadamente entre los 7 participantes con mandil negro, Sandra Itzel fue la eliminada.

La cantante confesó que en el momento decisivo de la competencia, sí se esperaba la decisión de los chefs porque no destacaron algo en específico de su preparación.

“Creo que seguí muy bien mi intención, nunca había probado el callo de hacha, el agua chile y cuando lo probé me gustó mucho. El diseño estaba bonito, se veía un plato gourmet como lo que han estado pidiendo y no cambiaría nada. Creo que fue la cocinada en la que más relajada estuve, yo tenía la intuición de que me iba a ir”.

Participantes de MasterChef México 2024 que continúan en la competencia:

• Rafa Balderrama - Conductor de TV

• Jawy Méndez - Influencer

• Laura Bozzo - Conductora de TV

• Litzy - Cantante

• Itatí Cantoral - Actriz y cantante

• Raúl Sandoval - Cantante y actor

• Rossana Nájera - Actriz

• Rey Grupero - Influencer