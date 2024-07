MasterChef Celebrity México 2024... ¿quién fue el último expulsado de la cocina más famosa?

Tras una noche de emociones, Litzy no avanzó a la final y se quedó con el cuarto lugar de la competencia.

Con solo un paso más para alcanzar el codiciado trofeo, Rossana, Jawy, Ferka y Litzy se prepararon para dar lo mejor de sí mismos en una serie de desafíos que pondrán a prueba sus habilidades culinarias como nunca antes.

En este sentido, los jueces Zahie Téllez, Poncho Cadena y Adrián Herrera, conocidos por su exigencia y ojo crítico, supervisarán cada movimiento de los participantes en busca de la excelencia gastronómica.

Sin duda, la tensión es palpable en el aire, ya que los concursantes son conscientes de que el más mínimo error podría costarles su lugar en la competencia. Esta noche, los famosos deberán sacar a relucir todas sus técnicas y conocimientos adquiridos a lo largo del programa para impresionar al jurado y asegurar su pase a la final.

LOS RETOS

Como parte del primer reto, se enfrentaron a un reto que, según los chefs, consideraron el más desastroso de la edición: preparar pacholas, un platillo elaborado con carne molida, hierbas y vegetales.

Sobre los platillos de los participantes, éstos comentaron que el platillo de Ferka estaba bien integrado con la cocción del huevo, pero su sazón se quedó a medio camino.

Rossana presentó una combinación de carne con portobello que la chef Zahie Téllez callificó como “un platillo con mucha mantequilla que se absorbió en el pan molido. La cocción del hongo es buena y la salsa me gusta, pero es mucha la materia grasa en este platillo”.

El platillo de Jawy fue de los más criticados de la noche, ya que, como parte de la decoración de su preparación, agregó polvo de pan molido, algo que no impresionó a los jueces, ya que aseguraron que “no se agrega algo que no está pasado por el sartén, ya que estaba crudo”, comentó Zahie.

“No subimos a nadie” comentó el Chef Herrera al momento de deliberar, considerando que ninguno de los platillos de los participantes estuvo a la altura de un primer finalista “estamos elevando el nivel y no damos crédito a lo que acaban de presentar. Se puede hacer algo de gran nivel, pero no lo lograron”.

Para el segundo reto de la noche, los participantes se enfrentaron al estofado lau que prepararon anteriormente, en el que Rossana salió ganadora con los ingredientes que Laura había elegido previamente, pero con los que se obligó a cocinar al cambiar de estaciones.

Como reto extra, el concursante que hiciera mayor espuma con el jabón líquido de Salvo, se convertiría en el ganador de una ventaja en el próximo reto, una prueba que ganó Ferka, y que aprovechó al máximo para quitarle a cada uno de sus compañeros un ingrediente de su elección.

A Litzy le quitó los jitomates para su preparación, mientras que a Jawy le quitó el pescado y a Rossana sus tomates verdes, uno de los ingredientes base para su platillo.

Rossana presentó su plato ‘jardín Zen’, que la chef Zahie calificó como “un platillo con una buena salsa bien resuelta”. Acerca de la preparación de Litzy, el chef Herrera que “el plátano estaba crudo, pero no funcionó porque no tiene cocción y con el aceite de la salsa puede no ser tan agradable”.

Jawy elaboró un platillo con camarones llamado “limón y fuego”, que el chef Poncho comentó que “el tomillo es un sabor muy fuerte y los tallos son hasta peligrosos”, mientras que el chef Herrera prefirió no emitir ninguna crítica.

Ferka, la última en emitir su crítica, presentó un platillo con una cocción del pescado perfecta, sin embargo, la chef Zahie comentó no comprender por qué usar un chile poblano como cama para su presentación.

DOS FINALISTAS SORPRESA

Por decisión de los jueces, el primer finalista de la edición 2024 de MasterChef Celebrity fue Jawy, sin embargo, los jueces dieron la sorpresa de que subirían a otro participante, eligiendo a Rossana como segunda finalista.

