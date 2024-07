MasterChef Celebrity México... ¿quién fue el dieciseisavo expulsado de la cocina más famosa?

Durante el episodio de MasterChef Celebrity 2024 emitido este domingo 7 de julio, hubo otro expulsado que no llegó a la final del reality show. El Rey Grupero , quien era uno de los cinco mejores en la cocina, fue quien abandonó la competencia tras un complicado duelo de eliminación.

Tras la desafortunada salida del youtuber mexicano, sus fans llenaron las redes sociales con memes respaldando a su concursante favorito, además de que mostraron clara indignación por su eliminación del programa.

TE PUEDE INTERESAR: MasterChef Celebrity 2024... ¿quién fue el quinceavo expulsado de la Cocina más famosa de México

Los comentarios y reacciones de los internautas fueron de sorpresa y también se puso de manifiesto la tristeza que sintieron de no verlo cocinar en la final.

Fue en el desafío final que Rey Grupero fue quien tuvo el platillo con más fallas, pues la chef Zahie justificó la decisión de su expulsión, principalmente por los errores en la cocción de su proteína, que en este caso fue pollo en una freidora de aire.

El influencer mostró su nerviosismo durante la competencia y comentó que, aunque no ganará el premio, se considera satisfecho por haber ganado el apoyo del público.

“Me puse muy nervioso, a lo mejor no me voy a ganar ese millón pero me voy a ganar los corazones del público”, dijo Rey Grupero.

Esta eliminación marca a Rey Grupero como el concursante número trece en salir del programa.

“A todos mis compañeros les deseo todo el éxito del mundo, que gane el mejor, y gracias a la chef Zahie, el chef Herrera y el chef Poncho.(...) Yo dije a lo mejor llego al quinto lugar, al décimo y llegué muy lejos. Llegué a la filipina del top 5”.

Rey Grupero, cuyo nombre real es Luis Alberto Ordaz Balderas, es un influencer y comediante mexicano conocido por sus bromas y contenido humorístico en redes sociales. Se ha destacado en plataformas como YouTube e Instagram, donde suele publicar videos de bromas y situaciones cómicas.

TE PUEDE INTERESAR: Muere el Team Carboncitos... Harold Azuara se convierte en el catorceavo eliminado de MasterChef Celebrity México

Además el youtuber ha aparecido en diversos programas de televisión y ha colaborado con otros influencers y figuras del entretenimiento en México. Por lo que se ha ganado la atención y cariño de una gran audiencia, que siguió su trayectoria en esta temporada de MasterChef Celebrity México.

Semifinalistas de MasterChef Celebrity México 2024:

Ferka - Actriz y conductora de TV

Litzy - Cantante

Rossana Nájera - Actriz

Jawy Méndez - Influencer