MasterChef Celebrity 2024... ¿quién fue el quinceavo expulsado de la Cocina más famosa de México

En la prueba final, se enfrentaron cara a cara los dos amigos bajo una fuerte presión, ya que tuvieron que preparar cuatro paltos cada uno en solo 45 minutos.

Ernesto Cázares, el atleta y ganador de Exatlón México, fue el decimoquinto eliminado de la competencia. Su salida fue bastante emotiva, ya que el reducido grupo había creado lazos de amistad muy fuertes, por lo que las lágrimas se apoderaron de la despedida de Ernesto al abandonar el foro. El chef Poncho Cadena fue quien se encargó de dar la noticia al final del programa y también rompió en llanto a decir el nombre de Cázares.

“Disfruté mucho estar aqui con ustedes, aunque no lo crean sufrí mucho pero a pesar de todo disfruté más“, dijo el atleta. De igual manera señaló que su participación en el reality y sus platillos se los dedicó a su padre, ya que él lo inspiró a seguir adelante en un momento fuerte que vivieron juntos.

El exparticipante de Exatlón, confesó que uno de los momentos más estresantes en el duelo final, fue que no pudo tener un orden a la hora de cocinar, “Eso fue lo que más me estresó, yo normalmente intento tener mucho orden y limpieza. Y que en este momento no pude tener ese control... Las emociones me empezaron a ganar”, declaró.

¿QUIÉN ES ERNESTO CÁZARES?

Ernesto Rodolfo Cázares, mejor conocido como Ernesto Cázares, es un corredor, skater y miembro oficial del equipo mexicano “Sky Brother”.

Es un deportista de alto rendimiento, quien en el 2018 se hizo popular tras haber ganado la primera temporada de Exatlón México.

En el 2020 decidió regresar a una nueva temporada de Exatlón All Star, donde se enfrentó a los mejores atletas poniendo a prueba sus habilidades más extremas.

Desde muy temprana edad, Ernesto Cázares siempre tuvo un gusto muy grande por los deportes, mismos que comparte con su hermano, Aristeo Cázares.