MasterChef Celebrity México... ¿Quién fue el segundo expulsado del concurso tras un manejo equivocado del pescado? (Video)

El segundo eliminado de la nueva temporada de MasterChef Celebrity fue el actor Agustín Arana, a quien se le recuerda por sus papeles en telenovelas de Televisa como ‘La fea más bella’ y ‘Para volver amar’.

Los famosos que tuvieron que portar el mandil negro y cocinar un pescado, además del expulsado, fueron el cantante Raúl Sandoval, la influencer Itzel Barro, el conductor Rafa Balderrama, la cantante M’Balia, el comediante Fran Hevia, la influencer Ferka y el deportista Ernesto Cázares.

No obstante para seleccionar el tipo de pescado que prepararían se les otorgó un minuto a los participantes para que se pusieran de acuerdo entre ellos. Finalmente al ser desordenados con la elección, se les quitó 5 minutos del reto, por lo que tuvieron que realizar la prueba únicamente en 55 minutos, siendo aún más difícil la competencia.

Luego del habitual proceso de deliberación, el jurado decidió que el segundo expulsado del concurso fuera el actor, Agustín Arana.

Un mal manejo de la proteína y la sobre cocción del pescado fue la razón por la que los chefs decidieron que era momento de que se retirará de la competencia. Ante la noticia, varios de sus compañeros lloraron al decirle adiós a Arana, de igual manera se dieron cuenta que cada eliminación será más difícil dejar ir a sus colegas.

Tras abandonar la cocina más famosa de México, Agustín reveló que si se sentía un poco triste por haber sido el segundo eliminado, no obstante se lleva grandes experiencias, “De alguna manera le encuentras ese amor a la cocina de otra forma, lo terminas viendo con otros ojos. Me hubiera gustado seguir viviendo la experiencia porque la convivencia con todos fue increíble y el aprendizaje también”, dijo.

“Me hubiera gustado quedarme más tiempo, pero me tocó esto. No estaba tan fácil, era algo complicado y me tocó salir. Ver la variedad de pescados que dices ¿Cuál me va a tocar? No todos se preparan igual, desde ahí dije, madre mía”.

¿QUIÉN ES AGUSTÍN ARANA?

Agustín Arana es un destacado actor y cantante mexicano, nacido el 27 de agosto de 1968 en Orizaba, Veracruz. Inició su carrera artística en la música, siendo parte de la banda Garibaldi, un grupo que alcanzó fama internacional durante la década de los años 90. Posteriormente, Arana se enfocó en la actuación, desarrollando una sólida carrera en la televisión mexicana.

Ha participado en diversas telenovelas y series de televisión, consolidándose como uno de los actores más queridos y respetados en el medio. Entre sus trabajos más destacados se encuentran Hasta que el dinero nos separe, Soy tu dueña y La malquerida. Además de su labor en televisión, Agustín Arana ha incursionado en teatro y cine, demostrando su versatilidad como actor.

A lo largo de su trayectoria, Agustín Arana ha sido reconocido con varios premios y nominaciones que avalan su talento y dedicación al arte, como dos a los TVyNovelas por diferentes trabajos en Televisa.