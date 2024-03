‘Váyanse al carajo’... MasterChef Celebrity 2024: Laura Bozzo explota en el primer capítulo ¿Quién fue el primer eliminado?

Laura Bozzo es una de las figuras más polémicas en el mundo del espectáculo y su participación en “MasterChef Celebrity” no fue la excepción. Y es que en el primer capítulo del reality show ya dio de qué hablar por su habilidad culinaria, así como por su característica forma de reaccionar ante el triunfo de sus rivales que tanto ha dividido opiniones en redes sociales al no temer en decir lo que piensa.

La conductora peruana fue parte del equipo amarillo junto a María Fernanda Quiroz, Jawy Méndez, Natalia Subtil y Paco de Miguel quienes decidieron realizar un ceviche. Aunque el platillo, elaborado por Bozzo, recibió buenas críticas y fue considerado uno de los mejores los jueces eligieron como el ganador al conformado por M’balia Marichal, Itatí Cantoral, Agustín Arana, Fran Hevia y Rey Grupero.

“O sea, mejor es no hacer nada. Yo hasta acá llegó. Este programa, es un programa de cocina, el día que hagan los reyes de la comicidad estaría muy bueno que esté el equipo verde, pero quien iré al último iré mejor. Me largo, si este es el ganador porqué estoy aquí yo. La peor comida de todas”, dijo Laura Bozzo al conocer la decisión se los chefs.

LAURA BOZZO AMENAZA CON QUEMAR LA COMIDA

La conductora peruana tuvo un buen inicio en la nueva temporada de “MasterChef Celebrity” estrenada este domingo 17 de marzo, pues recibió comentarios positivos sobre el ceviche que preparó para el primer reto. Aunque todo indica que su actitud no fue del agrado del resto de los participantes ya que para el segundo enfrentamiento fue la última en ser elegida, algo que logró enfurecerla.

“Ahora yo voy a hacer la vida imposible de quien me toque. Yo era de su grupo, le cociné y todo (...) Esto ya es una falta de respeto a un talento como el mío, falta de respeto, es lo que es. Ahora van a saber lo que es contra cocinar porque ya no soy parte del equipo, soy la que resta, la última porque a pesar de haber estado con Natalia entre los cinco me despreció de la peor manera y ahora va a saber quién soy yo. ¡Vamos! Que les voy a quemar todo lo que cocino”, dijo.