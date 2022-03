Matthew McConaughey, ¿Incursionará en política?

“Les iba a preguntar, ¿Por qué juegan al futbol?”, dice ante un ejército de enormes jóvenes. “Pregúntense cuando se miren al espejo esta noche, ‘¿por qué juego a este deporte? ¿Por qué estoy aquí, rompiéndome el c... en medio del calor, todos los días?’ Se siente bien salir los sábados cuando es el gran espectáculo, ¿verdad? Claro que sí. Me he dado cuenta de que cuando he hecho mi mejor trabajo como actor, ha sido cuando me he esforzado por ser mejor de lo que creía que podía ser”. Y se va hablando de la motivación, de jugar tanto para uno mismo como para los compañeros de equipo. Los jugadores -e incluso los entrenadores- están pendientes de cada una de sus palabras.

La política, de acuerdo a la reseña de la revista, no es una idea tan descabellada. El actor de 51 años, cuyos papeles le han llevado a interpretar a un fumador, un detective drogadicto y un jefe del crimen con estudios de Rhodes, por no hablar de los innumerables hombres de la comedia romántica, no sería la primera estrella de Hollywood que se pasa a la política con éxito. Arnold Schwarzenegger se dio a conocer como protagonista de películas de ciencia ficción de mala calidad antes de ser gobernador de California durante dos mandatos. McConaughey ha protagonizado algunos fracasos en su carrera, pero si Arnold consiguió imponerse en California después de interpretar al Sr. Frío en Batman y Robin, todo es posible.