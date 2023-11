Mayela Laguna denunciará a Enrique Guzmán (video)

Enrique Guzmán llamó a los reflectores luego de su polémica declaración cuando la prensa lo cuestionó sobre la existencia de un supuesto material en el que el cantante estaría tocando indebidamente a una menor de edad; el rockero no se quedó callado y buscó defenderse al decir: “Yo no y me gustaría mucho porque a mi edad, tener relaciones con una niña chiquita me encanta”, expresó en tono de sarcasmo y visiblemente molesto.

Versiones sobre el contenido de ese material protagonizado por Guzmán, aseguraban que la víctima sería la hija de Mayela Laguna, ex pareja de Luis Enrique Guzmán, y quien vivió varios años con la familia Guzmán Pinal; ayer, Mayela confirmó que su hija mayor, a la que no ve desde hace dos años, fue víctima de su ex suegro Enrique Guzmán, y afirma que tiene pruebas de ello.

Mayela Laguna estuvo en medio del escándalo hace unos meses, cuando Luis Enrique Guzmán informó públicamente que Apolo, el hijo que tienen en común, no sería su hijo, ya que las pruebas de ADN así lo indican, sin embargo, Laguna asegura que el pequeño sí es hijo de Luis Enrique y ya emprendió un proceso legal para demostrarlo.

MAYELA DENUNCIARÁ A ENRIQUE GUZMÁN

En entrevista con “De primera mano”, Mayela Laguna confesó que no quería que se diera a conocer la situación que vivió su hija mayor cuando estuvo presente en una fiesta en la que también asistió Enrique Guzmán, quien afirma, tocó indebidamente a su hija.

Laguna admite que en ese momento ella se encontraba cambiando el pañal de su hijo Apolo, pero existe un video muy explícito tomado en dicha fiesta y en diferentes ángulos por varios de los asistentes, en el que se observa el reprobable acto del papá de Alejandra Guzmán.

Mayela Laguna comentó que su hija no quiso que se diera a conocer dicha situación, por lo ella respetó su decisión y nunca habló de lo sucedido aunque sí le creyó a su hija, quien habría sido víctima de otros actos a manos de Enrique Guzmán además de lo que ocurrió en la fiesta.