‘Me encantaría que inventaran otro chisme’; Enfrenta Galilea Montijo a Anabel Hernández y su libro

Relajada, hasta sonriente Galilea Montijo por fin rompió el silencio sobre los señalamientos que la dejaban como una de las supuestas acompañantes o mujeres con amistad cercana a Arturo Beltrán Leyva y aseguró que le queda reírse ante estas acusaciones.

Y es que desde hace días Montijo al igual que otras figuras del espectáculo como Paty Navidad o Karla Panini, resultaron señaladas por ser cercanas al mencionado criminal, lo más serio para ‘La Gali’ es que una supuesta testigo aseguró que ella recibía 200 mil dólares en nómina cada mes.

“Es que te lo juro que ya me da risa, me encantaría que inventaran otro chisme nuevo. Lo único que les puedo decir para no entrar mucho en detalle porque me queda claro que esa es la intención de esto, que se de más y más chisme de esto”, dijo la conductora de ‘Hoy’ a los medios que la abordaron en un evento.