‘Me parece una telenovela, una película’, la opinión de Luis de Llano a la acusación de Frida Sofía contra Enrique Guzmán por abuso sexual

Frida Sofía aseguró que su abuelo es “un hombre muy asqueroso, muy abusivo” que “siempre” le daba miedo. “Es un delito lo que me hizo. Lo más asqueroso de todo es que cuando estás tan chiquita y te dicen que esto es lo que un abuelito le hace a su nieta que la quiere, a esa edad no tienes ni idea, ni conciencia, y se vuelve algo normal” , reveló por primera vez la también cantante. Las declaraciones le dieron la vuelta al mundo, y la familia comenzó una guerra privada que hasta la fecha continúa en vilo.

“Yo no tengo el gusto de conocer a Frida Sofía, nunca la he conocido, es un escándalo de esos que no vamos a encontrar por muchos años porque de dónde proviene una acusación de ese tamaño eso para mí me parece un libreto, una telenovela, una película”, comentó.

De Llano se convirtió en una de las figuras más importantes del medio artístico, debido a que consiguió llevar a la fama a muchos de los proyectos que emprendió como grupos musicales, entre los que destacan Garibaldi, Kabah, Fresas con Crema y Timbiriche. Hasta el momento, no ha dado declaraciones sobre el caso, sin embargo, de acuerdo al periodista Jorge Carbajal, la familia ya se encuentra en reuniones legalespara ver cuál será el siguiente paso.