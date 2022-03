¿Otra vez? Paty Chapoy defiende a Toño Berumen de acusaciones por acoso y asegura que Mauricio Martínez ‘dice puras mentiras’

Como ya lo hemos mencionado, todo parece indicar que el movimiento #MeToo está teniendo una segunda ola en el mundo del espectáculo en México, todo a raíz de la denuncia que hizo Sasha Sokol sobre el supuesto abuso que sufrió por parte de Luis de Llano en una relación que sostuvieron hace más de 30 años. Muchos artistas se han pronunciado en apoyo a la cantante y otros más han revelado las historias de abuso que han vivido.

El actor y cantante que triunfa en Broadway, Mauricio Martínez, fue uno de los primeros que alzó la voz a través de su cuenta de Twitter, en donde contó la historia que vivió junto al productor Toño Berumen, quien presuntamente quiso abusar de él cuando lo invitó a su casa a realizar un casting. “El mismo año de Operación Triunfo estudié 6 meses en el CEA. Un compañero que sabía que también cantaba me presentó a Toño Berumen pregúntenle cómo le fue el día que se le fue la mano a donde no debía a ese cerdo. Yo era un adulto de 23 años y me pude defender. ¿Pero cuántos no?”, dijo Mauricio.

Días después, revivió en redes sociales la denuncia de Jesús Falcón, exintegrante del grupo M5, quien en 2021 le confesó al programa “Chisme No Like” que Toño Berumen también lo había acosado e incluso intentó abusar de él. A pesar de las voces que se unen a este caso, Pati Chapoy minimizó la denuncia Mauricio Martínez y dijo que era un mentiroso. “Pero por qué le creen a este tipejo de Mauricio Martínez que es un impresentable, dice puras mentiras... Es una basura, ni volver a tomarlo en cuenta para nada”, dijo durante su programa “Ventaneando”. TE PUEDE INTERESAR: Avanza el #MeToo mexicano, otro cantante acusa al productor Antonio Berumen de acoso e intento de abuso sexual A ella se unió Daniel Bisogno, quien dijo que la denuncia de Mauricio le parecía fuera de lugar. “Siento un poco fuera de lugar y de tiempo lo que pasa con Mauricio Martínez”. Sin embargo, Mauricio Martínez no se quedó callado ante tales declaraciones, el actor arremetió contra los conductores a través de sus redes y aseguró “que por eso muchos no hablan sobre sus casos de abuso, porque nadie les cree”.

“Vergonzoso ver y escuchar esto. Es justo por esta razón por la que la mayoría de las víctimas de abuso sexual no se atreven a denunciar a sus agresores. Porque no les creen. Y defienden al agresor. Aquí comunicadores de espectáculos llamándome “impresentable, tipejo y mentiroso”, comentó Martínez. Recordemos que esta no es la primera vez que Paty Chapoy apoya a los supuestos abusadores, hace unos meses recibió en su programa a Enrique Guzmán tras las acusaciones de Frida Sofía por abusar de ella cuando era pequeña, a lo que Paty calificó como ‘mentiras’ y aseguró que ella “Sí le creía a Guzmán”.

Lamentablemente, la discusión no quedó ahí, en recientes mensajes compartidos entre Mauricio y Daniel Bisogno en Twitter, el conductor dijo que en ningún momento lo insultó con su comentario, a lo que el actor le contestó diciendo que no hay fecha de caducidad para denunciar a un agresor: “Todos escuchamos perfecto como dijiste que mi denuncia te parecía fuera de tiempo y de lugar. Y eso es peor que insultarme. No hay fecha de caducidad para denunciar a un agresor. Por eso las víctimas no se atreven a denunciar: por temor a ser juzgados y cuestionados. Cada quien”, expresó.