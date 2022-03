Me Too Mexicano... ¿Quién es Luis de Llano?, el hombre que dijo estar enamorado de Sasha Sokol cuando ella tenía 14 años de edad

Tras la denuncia de la ex-Timbiriche Sasha Sokol , sobre el abusos que padeció por parte del productor mexicano Luis de Llano Macedo , se revive aquel movimiento denominado Me Too que dio la vuelta al mundo en 2017, tras los casos de abuso que denunciaron varias actrices en contra del productor de Hollywood, Harvey Weinstei.

Fue una de las varias declaraciones que Luis de Llano le dio a Yordi Rosado durante la entrevista en la ofreció detalles sobre su relación con Sasha Sokol.

Sobre las demás ex Timbiriches, Yordi cuestionó que también lo acusaron de embarazar a una de las integrantes:

“A mi que me lo comprueben yo no me acuerdo de haber embarazado a nadie, yo no me meto con mi trabajo”.

Yordi le preguntó si su relación con la integrante de Timbiriche fue real, y el productor explicó que le da mucha pena hablar de Sasha porque ahora se hace referencia a ella no por su trabajo sino por: “ay pobrecita niña”.

De Llano agregó que él fue quien le “agarró afecto a ella, porque lo que buscaban las niñas (a su entender) en ese entonces era una imagen paterna y que cree que por ese lado” ella estuvo con él.

El productor dijo que la relación que sostuvo con la artista fue de 6 meses y que su madre en un momento limitó la relación a lo meramente profesional:

“La mamá era tan inteligente, tan alivianada que obviamente dijo ‘oye no quiero que esté en tu casa más’ y dejó de venir a mi casa y también el día que Sasha se desencantó con ese momento cambió nuestra relación completamente profesional”, expresó.

El productor enfatizó en varias ocasiones que estuvo enamorado de Sasha aunque desconoce si ella le correspondía.