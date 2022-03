Efecto Sasha: el actor Mauricio Martínez denuncia cómo intentó abusar de él Toño Berumen

“ El mismo año de Operación Triunfo estudié 6 meses en el CEA. Un compañero que sabía que también cantaba me presentó a Toño Berumen pregúntenle cómo le fue el día que se le fue la mano a donde no debía a ese cerdo. Yo era un adulto de 23 años y me pude defender. ¿Pero cuántos no?” , dijo Mauricio .

“Después de entrevistarme, me pidió que le cantara una canción. Yo tenía muchas ganas de orinar y fui al baño y ahí fue cuando me di cuenta de que había una cámara que apuntaba a la regadera”, dijo, y afirma que al salir nervioso, el productor le dijo: “estás muy tenso; ¿por qué no te das un baño?”. Se me revolvió el estómago. En eso quiso masajearme el cuello y en un abrir y cerrar de ojos, su mano ya estaba en donde no tenía que estar. Lo empujé, le menté la madre y salí corriendo”.

Y continúa Mauricio: “Cuando ya estaba en Operación Triunfo, viajé a Monterrey para una firma de autógrafos. Una de los sobrecargos nos reconoció y ofreció ascendernos a mí y a uno de mis compañeros a primera clase y ahí es cuando lo vi; venía con uno de sus grupos juveniles en el vuelo”.

“No me dirigió la palabra en todo el vuelo. Se podía cortar el aire con un cuchillo. A mis entonces 24 años sentí como un pequeño triunfo demostrarle a ese acosador que yo podía triunfar con mi talento y no a base de acostarme con él.

“Obviamente he escuchado durante muchos años historias sobre cómo ha acosado y o abusado sexualmente de jóvenes. A mí lo único que me consta es lo que yo viví”, aclaró, y apunta que fue la narración de Sasha Sokol en Twitter la que lo motivó a hablar, y que aunque “no se compara con un abuso sexual o una relación de años. Pero hoy, con un poco más de madurez, y con el ejemplo de la valiente de Sasha, me atreví a hablar del tema”, expresó.

El actor compartió además que cuando era niño fue abusado sexualmente, “pero ese es un tema del cual no hablaré públicamente. Mi gente lo sabe y tras años de terapia, estoy bien”.

Finalmente agradeció a quienes han querido entrevistarlo, pero dijo que no habrá más del tema: “Gracias a todos los medios que se han comunicado conmigo y con mi oficina a lo largo de este día. Repito: no daré entrevistas sobre este tema porque todo está muy claro y no hay nada más que hablar. Créanle a las víctimas. Yo le creo a @SashaSokol y le aplaudo su valor. Fin.”