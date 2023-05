Un simple acorde, causa maremotos.

Desde la escena local de Saltillo hacia el resto de la república, la banda Into the Sea ha conmocionado a los escuchas del metal, y no se pueden esperar para la próxima gira.

El metalcore es uno de los subgéneros más vistosos del Metal; su producción de sonido es compleja, variada, y trabajan con temáticas que se trasladan del romance a la locura, en menos de un parpadeó. Este subgénero musical es conocido por provocar una vorágine de sentimientos en sus fanáticos; y la agrupación, Into the Sea, aprovecha este momentum para generar mosh pits brutales durante los conciertos.