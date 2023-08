Con giras por toda la nación, participación en festivales internacionales como el Heresy Fest en Argentina y siendo teloneras para grupos legendarios como Sepultura , Spit on your Grave ha construido unos cimientos tan formidables como las catacumbas parisinas.

Se puede considerar que esta versatilidad musical les ha ayudado a integrar melodías y ritmos diferentes a sus canciones. En paralelo, la combinación de los siniestros riffs de Caro y Kenichi, junto con los bestiales guturales de Marlene, hacen de sus conciertos en una experiencia similar a atestiguar la ceremonia de un macabro aquelarre.

TE PUEDE INTERESAR: Con diplomado en Saltillo la Orquesta Nacional de Jazz de México expande su academia

El nombre de la banda, Spit on your Grave, está basado en el título de una película homónima de horror y female rage; ambas características definen las temáticas que este grupo aborda en sus composiciones musicales. En ciertos instantes, mientras su álbum the Night of Women’s Rites resuena en las bocinas, la manifestación de entidades, similares a Maria la Sanguinaria, parecen hacer presencia. Esto se intensifica cuando la banda sube al escenario, gracias a la bruma mística y vampírica que las acompaña. Con esa misma mentalidad, debo mencionar que no me sorprendería ver la silueta de Coatlicue dibujarse durante el transcurso de sus próximos conciertos.