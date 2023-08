Con diplomado en Saltillo la Orquesta Nacional de Jazz de México expande su academia

Adelantó que algunos de los módulos próximos serán virtuales, pues se realizarán con músicos de la Ciudad de México, pero generar el grupo y atender directamente a los saltillenses iniciará de manera presenciar en la ciudad.

El diplomado, que tendrá una duración total de un año, otorgará herramientas y guías para adentrarse en el género del jazz, tanto a nivel de interpretación y estudio como de la historia y apreciación del mismo. Asimismo, se realizará una masterclass y un concierto de cierre como parte de todo esto y sobre los cuales darán información más adelante.

“Creo que son temas que no están bien tratados en general, en la escuela. Porque, por ejemplo, hay escuelas de música clásica y estudian muchas cosas pero no saben cómo utilizarlas y este primer módulo será muy práctico para que todo lo que se les diga lo puedan utilizar, no solo que todo es teoría y que todos estén especulando y al final no saben improvisar”, explicó.