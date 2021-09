‘Mi hija me limpió la sangre’... Sharis Cid contó cómo fue el asesinato de su novio Isaías Gómez (video)

‘Me meto a tratar de revivir a Isaías de boca a boca y pues no (...) Voy a vivir con eso toda mi vida. Tampoco puedo estarme flagelando ni martirizando. Lo superas, pero por la forma en la que se fue no era la correcta’, agregó.

La actriz de telenovelas como Atrévete a Soñar y La fea más bella dijo que al ver el cuerpo de su pareja trató de reanimarlo pero ya no tenía vida.

‘Le digo a mi hermano Sergio y a Brandon (Peniche) que le abran el portón a Isaías. Al minuto sube mi hermano y dice: ‘Métanse, le pasó algo muy horrible a Isaías ’. Pero yo en vez de meterme me salí y me brinqué por la ventana del copiloto. En eso, yo lo veo y para mí estaba vivo’, contó la actriz.

‘Mi nieta nació perfecta con todo y el susto tan impactante, porque mi hija (Kristal Cid) vio todo, ella me separó de Isaías, mi hija me limpió la sangre’ , lamentó.

La actriz contó que tuvo que sacar fortaleza para afrontar la situación por su nieta y su hija.

‘Salí completamente sola, porque yo no les iba a dar a mi nieta, hija y padres más, no pude pedir ayuda, pero me la dio Dios’, expresó.

Isaías Gómez tenía 45 años cuando perdió la vida a manos de la delincuencia. El novio de Sharis Cid acababa de abrir un hotel boutique en Guanajuato, donde se dieron cita amigos y familiares para conocer el nuevo alojamiento de la zona, pero los hechos pronto se convirtieron en tragedia.

El empresario Isaías Gómez llegaba al hotel donde se hospedaría junto con su pareja, cuando un hombre a bordo de una motocicleta abrió fuego en su contra y recibió al menos cinco impactos de arma de fuego.

Después del asesinato de Isaías Gómez, las autoridades confirmaron la detención de Héctor Francisco Jasso Altamirano, esposo de Edelmira Gómez, hermana del empresario y expareja de Sharis Cid, por su presunta participación en el crimen.

Sin embargo, después de un año tras las rejas, Jasso Altamirano fue declarado inocente y absuelto de toda culpa.