‘Sheinbaum da señales de exasperación’ al no poder controlar la narrativa desde la mañanera: Riva Palacio

CDMX.- Como una muestra de “exasperación” por aparte de la presidenta Claudia Sheinbaum para retomar el control de la narrativa, calificó el periodista Raymundo Riva Palacio el nuevo reglamento de la mañanera para los medios de comunicación.

Hoy en su columna “Estrictamente Personal”, Riva Palacio informa que este martes se entregó a los periodistas que cubren la conferencia de prensa un nuevo reglamento “con 30 reglas para los medios de comunicación en busca de un ordenamiento”.

TE PUEDE INTERESAR: Manotazo Claudia en la mañanera

Si bien reconoce que Sheinbaum busca dar “un golpe de timón a su conferencia”, señala que el nuevo reglamento deja ver la confusión que hay en torno al papel de comunicación política de las mañaneras y la urgencia de la presidenta “por retomar la iniciativa, el control de la agenda y la narrativa”.

“Sheinbaum lleva semanas en actitud reactiva, al tiempo de estar metida en una dinámica doméstica de choque con quienes son aliados del régimen, y empezando a insultar a quienes la critican”, advierte el periodista.

SE EQUIVOCA SHEINBAUM, NO ES DE LOS MEDIOS, SINO DE ELLA GENERAR CONTENIDO NOTICIOSO

Riva Palacio advierte que debido a la frustración presidencial por no poder controlar la agenda nacional, ahora traslada a los periodistas la responsabilidad de destacar el contenido de las conferencias, cuando es de ella y de su equipo generar información relevante.

El punto 28 del nuevo reglamento, explica, condiciona la permanencia de los periodistas acreditados a que publiquen los contenidos generados en la conferencia, lo que en los hechos traslada la responsabilidad del impacto mediático al periodista, no al gobierno como emisor.

TE PUEDE INTERESAR: En este país se respeta la libertad de expresión...

“¿Se asume la Presidencia como la autoridad máxima para determinar qué es importante y qué no? ¿Piensa la Presidencia que es su derecho, función y atribución regir la política editorial de los medios? Porque, al ‘verificar’ la publicación de los contenidos en la mañanera, ¿recarga la responsabilidad al periodista de publicar y difundir?

“Esa decisión la toman editores, que son quienes evalúan, jerarquizan la información y deciden qué incorporar en sus espacios. ¿Si un medio considera que no hubo nada sustancioso, o su importancia es menor a otros acontecimientos, vetarán a su representante en la mañanera?”, cuestiona el periodista.

Riva Palacio recuerda que fue López Obrador quien creó y moldeó las conferencias mañaneras a su imagen y semejanza. El exmandatario −añade− “tenía una personalidad que le permitía llenar hasta con sandeces los espacios de información”.

Sin embargo, Sheinbaum “carece −afortunadamente− de esa capacidad de merolico”, pero tampoco “genera contenido creíble o argumentos sólidos para persuadir líneas de pensamiento contrarias a las suyas”, critica.

Por ejemplo, Riva Palacio refiere la respuesta de la Presidenta al Fondo Monetario Internacional (FMI) cuando redujo la expectativa de crecimiento económico para México.

Además de señalar que no coincidía con el FMI, añadió: “No entendieron que a México llegó la Cuarta Transformación y aquí se acabó la corrupción. Se acabaron los privilegios y el recurso del pueblo se le regresa al pueblo de México. Se regresa con derechos, como el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la vivienda”.

Para el periodista la defensa de la mandataria no fue técnica, sino ideológica, invocando el fin de la corrupción y la llegada de la Cuarta Transformación, sin vínculo alguno con las cifras.

En ese contexto, Riva Palacio vuelve a reiterar que el problema no es del mensajero, sino el emisor.

“La disociación de ideas, y la superposición de la propaganda a los argumentos, le resta credibilidad. Y una voz que se va debilitando, se pierde cada vez más en la irrelevancia. El problema no es el mensajero sino el emisor. El obstáculo no son los periodistas ni los editores, sino su equipo, que no es capaz de generar contenidos con alto valor noticioso”, advierte.