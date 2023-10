‘Mi primera chamba’: Accidentes laborales se hacen tendencia en TikTok (videos)

El joven tomó la canción y con ayuda de la Inteligencia Artificial le cambió la letra por: “Mi primera chamba, me acuerdo el día en que de la chamba yo me enamoré, mi viejo llegó sonriendo y me dijo que yo ya chambié, le pedí otra chamba y le dije que la de chambear yo me la sé, de una w...on si no cómo vas a comer si la chamba llama yo lo voa a co... tú me conoces yo no soy el nuevo, firmé un contrato en un pedazo de papel”, dice el audio.

Mi primera chamba

Me acuerdo del día que de la chamba yo me enamoré

Mi viejo llegó sonriendo, me dijo que yo ya chambié

Le pedí otra chamba y le dije que la de chambear me la sé



Me dijo de una weón si no como vas a comer

Si la chamba llama yo la voy a coger

Tú me conoces yo no soy el nuevo

Firmé un contrato en un pedazo de papel

Me apunté en una chamba que no paga ni el sueldo



Sabes que yo busco chamba día y noche

Yo chambeo, chalán reconoce a chalán

Sin chamba nací con chamba me muero

Como mi abuelo de la chamba pal cielo

Tanta chamba tendré que cargar nigga cuando me paguen el sueldo

Busco chamba día y noche yo chambeo

Chalán reconoce a chalán

Sin chamba nací con chamba me muero

Si la chamba yo le doy al verde

Yo vivo toda la semana como si fuera lunes ¿entiendes?



Mi madre me dice que chambea desde el vientre

Quieren sacarme de mi chamba por mi fiebre

Sigo sudando muy fuerte, es por mis laburos

Me puse a chambear to los días, pues yo dejé el estudio



Cargando cemento, yo me pongo duro

Voy ganando lana para salirme del suburbio

15 pesos al día yo me gano me estoy soleando

0 días yo me falto, tengo en el mismo callo como 4 callos



La chamba es un placer, estor tirando factos

Después de terminar el lunch me voy pa la constru

Con los chalanes chambeando bien GOD

Y mi jefe me dice stay focus

La chamba es mi vida y ahora me dijo vas tú yo sí chambeo

Sin que lo noten, tengo la astucia que hace que cobre

Y no me pagan aunque me exploten yo sudo mucho por mis patrones

A mi me quiere la chamba mi brother

Y me respetan los fajones

Mi viejo inspira y quiere que me forre, hey

De la chamba nadie me corre



Sabes que yo busco chamba día y noche yo chambeo

Chalán reconoce chalán, sin chamba nací con chamba me muero

Como mi abuelo de la chamba pal cielo

Tanta chamba tendré que cargar nigga cuando me paguen el sueldo

Maldito chambeo como te odio te quiero

Te adoro y te amo detrás del chambeo

Esos patrones nunca cierran los ojos

No descansamos señor de la chamba

No tengo descanso pues cada día más fuerte trabajo

Pagó mi patrón toda mi quincena, con los chalanes luego coronamos