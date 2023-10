‘Que bonitos ojos tienes...’ Letra de nueva canción de Bellakath, ‘Reggaetón Champagne’, genera polémica en redes (video)

Pese a que la canción ‘Reggaeton Champagne’ de Bellakath aún no se estrena oficialmente, un adelanto de esta ya se ha vuelto viral en las redes sociales.

¿Por qué? Bueno, la controversia que mantiene a los internautas inmersos en un debate se debe a la peculiar letra de la canción.

TE PUEDE INTERESAR: Ella no es una rata de dos patas, sino, ‘un diamante en la ciudad’: Paquita defiende a Sandra Cuevas ante el FAM

Pese a que muchos están acostumbrados a que las letras en las canciones de este género (reggaeton) siempre estén subidas de tono, el nuevo sencillo de Bellakath ya ha generado reacciones, especialmente por el ‘poema’ que incluye.

LETRA DE ‘REGGAETON CHAMPAGNE’ DE BELLAKATH Y DANI FLOW

Solo se conoce una parte de la canción, lo que podría ser su estribillo más ‘pegajoso’. De este fragmento es donde se desprende el ya tan popular ‘poema’:

“Yo no tengo problema si tú fumas hierba. Ojalá te llenes para que saques mucha flema, Yo le pongo fuego, tú pones la leña, Y mientras el beat suena te recito un poema, Qué bonitos ojos tienes, quiero chuparte el p..., con todo respeto, espero no te molestes, está cerca diciembre, ojalá no te enfermes y que no te dé fiebre para que tú me lo entierres. Baby, ponme como quieras...”, dice la canción.

La canción se presentará el próximo 5 de octubre y formará parte del álbum Kittyponeo, el cual contiene 18 tracs.

USUARIOS REACCIONAN A NUEVA CANCIÓN DE BELLAKATH Y DANI FLOW