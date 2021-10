‘Mi sangre no es mi condena’; concursante VIH+ y su importante mensaje en ‘La Más Draga’

Las drags estuvieron discutiendo el tema sin problemas; expresaron sus emociones y hablaron de otros tabúes como la depresión, ansiedad y las adicciones.

Georgie, en silencio y sin muchos ánimos, consiguió expresar su importante revelación hasta que desfiló, donde dijo abiertamente “Soy Georgie, soy VIH positivo y mi sangre no es mi condena... Mi condena es la ignorancia”.

Ante esto, los jueces y sus compañeras drags afirmaron sentirse con orgullo de Georgie. Incluso, Barbara de Regil, jueza invitada, agregó: “Hoy eres más fuerte, hoy volviste a nacer, te respeto, eres una valiente, eres una fuerte. Mira que yo he vivido cosas y no me he atrevido a revelarlas y eso que tu hiciste hoy me motivo mucho a mi”.

En Twitter aplaudieron el valor de la concursante y se animaron a seguir informándose sobre el VIH. Por su parte, Georgie agradeció por el apoyo que ha recibido desde la emisión.