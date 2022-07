“Ella es víctima de violencia psicológica porque esta en una relación tóxica, pero no se da cuenta, cree que todo es por amor, pero en el fondo está aceptando todo esto porque tiene mucho miedo de estar sola, porque en su infancia vivió un abandono cuando su papá se fue y la dejó sola. Entonces no quiere vivir lo mismo que su mamá, de hecho es algo que dice constantemente en la novela, que no quiere quedarse sola como su madre” , cuenta Alexa en entrevista con VANGUARDIA.

“En esta novela estamos poniendo muy en alto a las mujeres, reflejamos lo que está pasando en la vida real. Giselle González siempre aborda en sus proyectos situaciones con las que la gente se sienta identificada para que las personas se lleven un mensaje y que puedan levantar la voz, si es que están viviendo algún tipo de violencia, ya sea física o psicológica”, agregó.

Sobre la construcción de su personaje, la actriz resaltó que se basó en historias de personas cercanas a ella que han experimentado este tipo de situaciones. Conocer de cerca estas historias le dio la oportunidad de agregar algunos elementos a su papel, que si bien no formaban parte de él originalmente, era importante reflejarlos.

“Me fui llenando de este tipo de historias de gente conocida y fue como fui construyendo a Michelle. Ella también vive crisis de ansiedad, que fue algo que yo le agregué a este personaje al escuchar tantas historias y me di cuenta que era una situación muy común en estas mujeres víítimas de violencia, el vivir crisis de ansiedad constantemente”.

“Por ejemplo, hay varios focos rojos en una relación tóxica el depender siempre de alguien más, estar conectado todo el tiempo con esa persona y en el momento en que no contesta, o no sabes que está haciendo, empiezas a sentir ansiedad. Esa es una de las alertas de que eso no esta bien, no es sano”, relató.