‘Vecinos nos ha dado una vigencia a muchos actores’: Macaria habla sobre la nueva temporada de la serie

Vecinos, es la serie de comedia que narra las divertidas problemáticas de un grupo de peculiares inquilinos que conviven en un edificio de departamentos en la Ciudad de México. El programa tuvo su primer episodio hace 17 años, tiempo en el que los actores se han pasado buenos y malos momentos y se han convertido en una gran familia más allá de las pantallas, producida por Elias Solorio el elenco se encuentra de manteles largos por el estreno de la temporada número 13, sobre ello platicamos con Macaria, actriz que interpreta a Magdalena Pérez de López en la serie de Televisa.

“Me siento con mucha emoción por esta nueva temporada, con ganas de que el público nos apoye como siempre lo ha hecho durante todos estos años, cosa que siempre hemos agradecido mucho, pero seguimos pidiéndoles que no nos fallen”, comentó Macaria a VANGUARDIA.

“Vecinos es un proyecto que se ha hecho con mucha entrega de parte de todos, tanto de los escritores como de los invitados, de los que somos el elenco base, además de todo eso el público se identifica en situaciones y en personajes. Por ejemplo, a mí me decían mucho, fíjate que mi madrina es como doña Magda o tengo una comadre igualita a Magdalena o tengo una sobrina muy linda como Silvia pero tampoco consigue novio, entonces hay algo con lo que las personas se identifican o relacionan con sus vidas, si no es con los personajes, con situaciones de la vida y eso hace al programa muy especial”, agregó la actriz de 72 años.

Conformado por un elenco base entre el que se encuentran actores como: Mayrín Villanueva (Silvia), Lalo España (Germán), César Bono (Frankie Rivers), Ana Bertha Espín (Lorena Ruiz), Macaria (Magdalena Pérez), Manuel “Flaco” Ibáñez (Jorjais), Edgar Vivar (Hipólito Menchaca), Pablo Valentín (Pedro) , Darío Ripoll (Luis San Román), Moisés Suárez (Arturo López), Danny Perea (Alejandra López), entre otros. La serie también incluye invitados especiales en cada temporada en esta ocasión el primer actor Ignacio López Tarso acompañará a los vecinos en sus aventuras.

“Tuvimos el lujo de que en un episodio nos acompañara el señor Ignacio López Tarso, la verdad fue una maravilla trabajar con él, yo ya lo conocía porque había trabajado con él en una telenovela, pero en el capitulo donde aparece yo no tengo participación, pero tengo el orgullo de que este en el programa y esperamos que se vuelva a unir en otros episodios, para que podamos compartir más con él” señaló Macaria.

De igual manera, contará con las participaciones especiales de Pedro Romo, Lupita Sandoval, Raquel Garza, Laura Luz, Natalia Madera, Paul Stanley, Mauricio Mancera, Martha Julia, Bertha y Ana Leticia Ocaña, hermanas de Octavio Ocaña, quienes interpretaran a las primas de Benito, personaje del fallecido actor.

Sobre los invitados especiales y las historias que ha abordado el programa a lo largo de las casi dos décadas que lleva al aire, Macaria apuntó que el público ha seguido por tantos años viendo Vecinos porque tanto los escritores como los actores han sabido adaptarlo a situaciones actuales.

“Cuando el programa empezó no había redes sociales, o si las había no se usaban como ahora, el mundo ha cambiado muchísimo, la pandemia fue algo que nos marco como sociedad y los escritores han sabido integrar todo esto, el mundo ha cambiado mucho en 17 años, pero la serie también se ha reinventado, es lo que sigue haciendo al programa actual”, dijo la también productora.

“Vecinos ha significado para mi algo que no puedo explicar, me he llevado muchas experiencias, amigos y también mucho público que no tendría porque conocerme, es decir, por la edad, pero Vecinos nos ha dado una vigencia a muchos actores de los que estamos allí, que de otra manera estas generaciones no nos identificarían”, concluyó Macaria.

La temporada 13 de Vecinos llamada “La diversión crece” se estrena el próximo 3 de julio por las estrellas, a las 19:30 horas, en la barra de comedia Domingos de sofá.