Mike Peters, los 75 y Charles Strouse

Con tanto festejo tanto de cumpleaños como de progenitoras y maestros en la primera quincena de mayo se nos quedó en el tintero que abril terminó con una muerte que tuvo poca difusión.

Esta correspondió a la del músico de origen galés Mike Peters, vocalista líder de la banda galesa de new wave The Alarm, a los 66 años, víctima de cáncer en la sangre. Previo a The Alarm que fundó en el año de 1981, Peters formó la agrupación The Toilets en 1977 luego de haber visto en concierto a la célebre banda de punk Sex Pistols tocar en Chester y después de varios cambios en la formación, en particular la introducción del guitarrista Dave Sharp y elección de nombres, el primer concierto de The Alarm se programa para la ciudad de Prestatyn en el año mencionado de 1981 y el resto es historia.

Surgiendo de manera simultánea con la cadena de videos MTV y apoyados en temas y videos como los de “Sixty Eight Guns”, “Blaze of Glory” y “Rain in the Summertime”, entre otros, llegaron a vender más de cinco millones de discos al tiempo que se convertirían en los primeros músicos galeses después de Tom Jones y Bonnie Tyler en triunfar en los Estados Unidos gracias a que fueron teloneros de U2 en su gira norteamericana en 1983. En 1991, justo una década después de fundar The Alarm, Peters anunció que dejaría la banda sobre un escenario en Londres, y aunque vivió con el cáncer durante 30 años no dejó de formar parte de proyectos musicales que combinaba con activismo por la causa.

Siguiendo con los cumpleaños, la semana pasada coincidió el número 75 de dos cantautores norteamericanos de géneros diferentes pero respetable trayectoria comenzando el lunes 12 con el del rockero Billy Squier, nacido en Wellesley, Massachusetts bajo el nombre de William Haislip Squier, y cuyo mayor éxito fue en los años 80 gracias a temas como “The Stroke”, “Everybody wants you” y “Rock me tonite, así como el martes 13 el del afroamericano Stevie Wonder, nacido en Sajinawa, Michigan, con el nombre de pila Stevland Hardaway Morris y quien luego de hacer historia en el legendario sello Motown ha ganado tres Grammys, un Oscar y es activista también.

Tristemente, al momento de escribir estas líneas me estoy enterando de la muerte a los 96 años del prolífico compositor Charles Strouse, cuya trayectoria musical se expandió más allá de cinco décadas en las que escribió una docena de musicales, música para películas como el clásico gangsteril “Bonnie y Clyde” (197) y el tema “Those Were the Days” de la exitosa serie de comedia norteamericana de la década de los 70 “All in the Family. Ganador tres veces del premio Tony, éxitos de Broadway se repitieron al llevarse a la pantalla grande como sucedió con “Bye Bye Birdie” (1963) así como “Annie” (1982), mejor conocida en México como “Anita la Huerfanita”, entre otras.

Felicidades a los cumpleañeros y los fallecidos que descansen en paz y gracias por su legado.

Comentarios a: tavoneto69@yahoo.com.mx