Muere Hilda Marcela Cabrales-Arzola, amiga de la fallecida modelo Christy Giles; el caso será investigado por el FBI

La ex estudiante de la UDEM, Hilda Marcela Cabrales-Arzola, murió este lunes tras retirarle el soporte vital después de dos semanas en coma, justo un día antes de cumplir 27 años. “Sabemos que no hubiera querido estar como en estos últimos 15 días”, dijo su padre Luis Cabrales Rivera. Hilda Marcela era arquitecta, diseñadora y amiga de la aspirante a modelo Christy Giles, quien fue encontrada muerta después de que ambas salieran de fiesta en Los Ángeles, California y que fueran abandonadas un día después afuera de diferentes hospitales.

“Hija mía, mi preciosa niña, te amo y siempre lo haré. Has sido y siempre serás mi hermosa niña. Ve al cielo sin preocuparte. A pesar de que tu partida física nos duele sabemos que te vas a un lugar mejor”. El caso permanece bajo investigación en California, aunque aún no se ha hecho ningún arresto.

Cilliers declaró que a Gilles le inyectaron heroína a la fuerza antes de morir, y que no es algo que ninguna de las dos probaría, voluntariamente. Añadió que sabía que las mujeres se marcharon de la fiesta, alrededor de las 4:45 am, leyó en los mensajes de texto de su esposa de esa noche. Iban a ir a un after party oficial de Soho Warehouse, pero terminaron en un lugar diferente. Agrega que le mandó un mensaje a Hilda con quien estaba, a las 5:30 am, diciendo “salgamos de aquí”, con el emoji de ojos abiertos.