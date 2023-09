Muere Lefty SM, rapero mexicano, a los 31 años

Posteriormente, el rapero subió una fotografía de ambos con un mensaje de despedida: “No lo puedo creer carnal hace apenas unas horas estábamos disfrutando de la vida. Dios te tenga en su Santa gloria y siempre serás recordado por la gran persona que fuiste, vuela alto carnal te quiero un chingo y se que algún día volveremos a vernos”.

María Isabel, esposa del rapero, también se ha pronunciado en sus redes sociales, pidiéndole a sus seguidores que “no me estén mandando mensajes, no quiero saber de nadie, sólo estoy teniendo un mal sueño, pellízcame mi amor ya me quiero levantar de esta pesadilla, por favor”, afirmando que debido a lo sucedido con su pareja, todavía sigue en estado de shock.