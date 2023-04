Con la única ausencia de Netflix y Amazon Prime, hasta Apple Originals confirmó que estrenará primero en las salas de cine, la superproducción de ‘Napoleón’ de la mano de Sony, con Joaquín Phoenix, mucho antes de pasar por Apple+, buscando competir por el Oscar también de la mano de Martín Scorsese con Leonardo DiCaprio y Robert DeNiro en ‘ Killers of the Flower Moon’.

‘SOLO EN CINES’

Columbia Pictures con Sony, ya había sido el único de los grandes estudios que se había negado a estrenar en las plataformas de streaming con el gran ejemplo de ‘Spiderman’.

Y es por eso que “Solo en cines” resultó ser la frase más leída en los trailers que pasaron por CINEMACON.

Después de todo, resulta un mejor negocio los 2 mil 300 millones que recaudó ‘Avatar The Way of Water’ y otros mil millones que también lleva ganados la nueva versión en dibujo animado de ‘Super Mario Bros’, con la voz del mismo Chris Pratt que trae otro súper éxito asegurado del Volumen 3 de ‘Guardians of the Galaxy’.